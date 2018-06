Ernest Faber schuift trainersambities opzij voor baan als hoofd jeugdopleiding bij PSV

EINDHOVEN - Ernest Faber heeft dinsdag een contract voor vijf seizoenen getekend als hoofd jeugdopleiding van PSV. Faber volgt daarmee Pascal Jansen op. "Een functie als deze is gebaat bij continuïteit, mijn trainersambities schuif ik voor deze klus graag op de lange baan", aldus Faber.

De oud-speler van de Eindhovense club zegt op de website van zijn werkgever: "PSV zocht een hoofd jeugdopleiding die als ondersteunend coach voor alle jeugdtrainers kan dienen. Ik denk dat die rol mij goed ligt. Een jaar of acht geleden heb ik al interesse getoond in deze baan, maar destijds werd me duidelijk dat ik voornamelijk op kantoor zou moeten zitten. Dat is niets voor mij. Voor de randvoorwaarden heeft PSV nu een prima organisatie staan, ik kan me gaan richten op het voetbalgedeelte."

Eerste keus

PSV stelt met Faber de eerste keus voor deze functie binnen te hebben gehaald. Algemeen directeur Toon Gerbrands: "We wisten alleen niet of hij zijn trainersloopbaan voor nu op wilde geven. In een eerste gesprek bleek vervolgens dat hij openstond voor deze baan. Ernest heeft zelf aangegeven dat hij zich voor een lange periode in deze rol aan PSV wilde verbinden, dat zegt alles over zijn betrokkenheid."

'Een geweldig proces'

De belangrijkste taak van Faber wordt het zorgen van een goede doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal van de regerend landskampioen. "Een geweldig proces. Als trainer heb ik in de voorbije jaren bij diverse clubs veel jeugdspelers laten debuteren. Het klaarstomen van die jongens voor het echte werk vind ik één van de mooiste onderdelen van het vak. In de opleiding van een topclub ben je de hele dag met dat werk bezig. Daar kijk ik erg naar uit. Ik hoop op mijn eigen manier een mooie bijdrage te kunnen leveren."

Faber vertrok deze zomer als hoofdtrainer van FC Groningen. Hij werd sindsdien aan onder meer Willem II en NAC Breda gelinkt. Beide clubs kozen voor een andere oefenmeester.