Dierenartsen werpen zich in de strijd tegen megastal Oirschot

OIRSCHOT - Een groep van 130 kritische dierenartsen heeft zich geschaard achter de tegenstanders van een stal voor 16.000 varkens aan de Logtsebaan in Oirschot. De dierenartsen, verenigd in de organisatie Caring Vets, hebben het provinciebestuur een brief geschreven waarin ze vragen die stal tegen te houden.

Vorig jaar oktober besloot de gemeente Oirschot de megastal aan de rand van natuurgebied De Kampina niet toe te staan.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil op dat besluit terugkomen. Omwonenden en natuurorganisaties zijn daar fel op tegen. Er is een onlinepetitie tegen de stal die ondertussen door ruim 5500 mensen is getekend.

Achteruitgang milieu

De tegenstanders krijgen nu steun van 130 dierenartsen verspreid over heel Nederland. Zij stellen in de brief aan de provincie dat de intensieve veehouderij mede oorzaak is van de achteruitgang van milieu, klimaat en biodiversiteit.

Allerlei maatregelen, zoals luchtwassers om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, helpen volgens de dierenartsen te weinig. Bovendien zetten de boeren de apparatuur vaak uit. “Luchtwassers zijn een doekje voor het bloeden uit de categorie “green washing”. Ze hebben hooguit een gunstig effect voor de korte termijn op lokaal niveau”, aldus de dierenartsen,.

Geen vrijheden

Als het gaat over de welzijn van dieren zijn de artsen extra kritisch. Dieren moeten volgens hen vrij zijn van honger en dorst, ongemak, pijn, verwonding, angst en stress en ze moeten vrij zijn van het uiten van natuurlijk gedrag. “Een sector waarin aan deze vrijheden niet wordt voldaan en waarin dierenwelzijn stelselmatig en op grote schaal wordt geschonden, is de intensieve veehouderij”, schrijven de artsen.