Bergse Operette Vereniging speelt Aida in theater De Maagd

BERGEN OP ZOOM - De Bergse Operette Vereniging (Stichting BOV) brengt volgend jaar de musical Aida op de planken. Er wordt nog gezocht naar mannelijke spelers om de cast te versterken.

De Disney musical is gebaseerd op het verhaal van de gelijknamige opera van Giuseppe Verdi op een libretto van Antonio Ghislanzoni. Aida speelt zich af in het Egypte van de farao's, dat in strijd is met het buurland Nubië. In het verhaal bloeit er liefde op tussen een Egyptische legerkapitein en de dochter van de koning van het land waarmee Egypte in oorlog is.

Castleden gezocht

Het muziekgezelschap zoekt nog mannen tussen de 18 en 45 jaar die ervaring hebben en het leuk vinden om te zingen, te dansen en te acteren. De première van de musical is op 5 april 2019 in theater de Maagd.

Stichting BOV bestaat 65 jaar. Regelmatig wint het amateurgezelschap prijzen voor haar producties. Zo werd musical The Wiz vorig jaar op het prestigieuze Amateur Musical Awards Gala uitgeroepen tot beste comedy musical van het jaar.