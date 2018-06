Fort Oranje-eigenaar Cees Engel wraakt politierechter in Breda

BREDA - Eigenaar Cees Engel van camping Fort Oranje in Rijsbergen heeft de politierechter in Breda gewraakt. Dat gebeurde dinsdag in een strafzaak over het ongeoorloofd betreden van de camping op 3 december 2017.

Volgens Engels’ juridisch adviseur Jeroen Pols wekte de rechter de schijn van partijdigheid. “Elke kritische houding richting Openbaar Ministerie ontbreekt. Ik merk in uw houding een gebrek aan verontwaardiging over wat hier is gebeurd. Bovendien was u bij een bijeenkomst van OM, politie en de gemeente over de sluiting van de camping”, aldus het ANP. Dat laatste kon de rechter zich niet herinneren.

De gemeente had vorig jaar het beheer van de camping overgenomen. Engel en Pols betraden de camping op 3 december, nadat de rechter een gebiedsverbod had geschorst, omdat de gemeente het verbod niet goed had gemotiveerd. Dat was volgens de officier van justitie geen excuus om het terrein toch maar te betreden. Engel werd destijds ook meteen opgepakt.