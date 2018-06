Mannen voor de rechter wegens seks met minderjarige prostituee

DEN BOSCH - Bij de rechtbank in Den Bosch is een zaak begonnen tegen vijf mannen die er van verdacht worden dat ze seks hebben gehad met een minderjarige prostituee. Het meisje zou zich hebben aangeboden via internet. De mannen reageerden daar op en hadden seks met haar in auto's.

De eerste verdachte die door de rechter werd gehoord ontkende direct dat hij seks met het minderjarige meisje heeft gehad. Hij wierp zichzelf op als degene die de hele kwestie onder de aandacht van de politie heeft gebracht.

De relatie van de man was stukgelopen en hij werd bang voor vrouwen. Daarom zocht hij  contact met een prostituee. "Maar ik wilde geen seks met haar. We hebben drie keer afgesproken. ze heeft me geraakt met haar verhaal. Ze vertelde dat ze geen liefde van haar ouders heeft ontvangen", aldus deze verdachte.

Dit artikel wordt aangevuld met updates vanuit de rechtbank.