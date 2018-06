Motorcrosser Jeffrey Herlings maakt komend weekend alweer rentree na sleutelbeenbreuk

Jeffrey Herlings, eerder dit seizoen, in actie op een circuit in Duitsland. (Foto: VI Images)

ELSENDORP - Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Elsendorp maakt dit weekend alweer zijn rentree in de Grote Prijs van Indonesië. De 23-jarige motorcrosser was twee weken uit de running door een sleutelbeenbreuk.

Herlings liep de blessure op bij een val tijdens een training. Door de breuk miste de nummer één van het WK-klassement de GP van Lombardije en zag de Italiaanse rivaal Antonio Cairoli op hem inlopen. Herlings heeft nu nog een voorsprong van 12 punten. .

Niet voor de winst

De drievoudig wereldkampioen verwacht niet direct voor de winst te kunnen rijden. "Dat is niet realistisch. Ik ga de leiding in het klassement waarschijnlijk wel kwijtraken", zegt hij tegen de NOS. In Indonesië worden twee GP's gereden. De tweede staat op de planning voor 8 juli.

