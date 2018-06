They're lovin'it! Inwoners nieuwe gemeente Altena strijden voor eigen McDonald's

VEEN - Woon je in de gemeente Woudrichem, Aalburg of Werkendam en scoor je graag om de hoek je Big Mac of milkshake, dan heb je vette pech. Fastfoodketen McDonald's vestigt zich alleen in gemeenten met minstens 35.000 inwoners. En dat halen de drie gemeenten afzonderlijk bij lange na niet. Maar er schijnt licht aan het einde van de hamburgertunnel. Vanaf 1 januari vormen de drie gemeenten samen de nieuwe gemeente Altena. Met jawel...54.000 inwoners. Op Facebook is maandag een petitie gestart om McDonalds naar die nieuwe gemeente te lokken.

"Ben jij nog steeds op zoek naar de toegevoegde waarde van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg? Wij hebben hem gevonden!! Vanaf 1 januari 2019 heeft onze nieuwe gemeente Altena ruim 54.000 inwoners! Hiermee voldoen we aan alle criteria die McDonald's stelt om een nieuwe locatie te openen." Dat staat te lezen op de Facebookpagina McDonald's Altena.

'De ULTIEME plek'

Op haar website schrijft McDonald's wat die criteria zijn. Naast het minimale inwoneraantal van 35.000 moet een nieuw restaurant liggen aan een provinciale weg of snelweg of op een andere zichtlocatie en moet er een perceel beschikbaar zijn van 4.000 vierkante meter. En als er dan ook nog in uitnodigende groene letters bovenstaat dat de fastfoodketen zoekt naar locaties voor nieuwe restaurants én vijf nieuwe filialen per jaar wil open, dan weten ze het in de toekomstige gemeente Altena wel. Want 'they're lovin'it' en ze hopen dat de liefde wederzijds is. "Altena is DE ultieme plek om een nieuw hamburgerrestaurant te openen!"

Vijfhonderd mensen hebben wel oren naar fastfood op fietsafstand en gaven de pagina inmiddels een 'like'. Maar of ze hun tanden straks ook daadwerkelijk in een Big Mac van eigen bodem kunnen zetten, is nog maar de vraag. McDonald's moet er zelf ook nog maar zin in hebben. Maar, zo staat op de website: "Weet jij een geschikte locatie of ben je in het bezit van een mogelijke vestigingslocatie voor een McDonald’s restaurant, neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord." Of bij dat gesprek de snacks en frietjes ook al tevoorschijn komen, is niet bekend.