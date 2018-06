Kat drie weken klem tussen twee muren

SINT-WILLEBRORD - Veel kattenbezitters weten dat hun geliefde huisdier eigenzinnig is en soms zomaar de wijde wereld intrekt. Je zoekt je suf. Eerst in de eigen omgeving, later wordt dat gebied uitgebreid. Je hangt overal kopieën van foto’s van poes op. Met groot de tekst VERMIST.

Weken kan het duren voordat poes – al dan niet uitgehongerd – klagend miauwend weer op de stoep staat. En dan hevig verontwaardigd is dat daar niet onmiddellijk brokjes klaar staan.

Vreemd geluid

Een mevrouw in Sint-Willebrord was al drie weken naar haar kat aan het zoeken toen haar buurman een vreemd geluid hoorde. Het kwam tussen twee muren van garageboxen uit. Het bleek de verdwenen poes, maar het was onmogelijk om het dier zomaar daar tussenuit te halen.

Dus dan bel je de brandweer. Die had er ook nogal wat moeite mee, maar brandweermannen zijn inventief. Uiteindelijk lukte het met twee stokken de poes te bevrijden. Die kon meteen door naar de dierenarts.

Het is niet bekend of de kat drie weken tussen de muren heeft gezeten. Over sommige dingen kunnen katten je levenslang in het ongewisse laten.