Bodem vervuild door gaswinning Waalwijk, gemeente vraagt opheldering aan minister

WAALWIJK - Milieudefensie en de gemeente Waalwijk maken zich ernstig zorgen over de verontreiniging van de bodem door de gaswinning in Waalwijk. Vorige week meldde minister Eric Wiebes de vervuiling aan de Tweede Kamer, maar de gemeente wist hier niks van. Waalwijk wil snel opheldering van de minister.

Het is onduidelijk om hoeveel grond het gaat, hoe ernstig de vervuiling is en wat voor stof er is vrijgekomen. Wel is duidelijk dat de verontreiniging door de gaswinning komt. Als de vervuiling zich buiten het terrein van het Canadese bedrijf Vermilion Energy bevindt, had de minister de gemeente moeten inlichten.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de verontreiniging pas kan worden opgeruimd als de gasproductie ten einde is, naar verwachting in 2026. Ook geeft de minister aan dat de vervuiling goed in de gaten wordt gehouden. De gemeente wil weten op welke manier dat gebeurt.

Meer gas winnen

Het Canadese bedrijf Vermilion Energy wil de komende jaren meer gas gaan winnen onder de Waalwijkse bodem. Het plan roept veel weerstand op bij onder meer de provincie, gemeente, het waterschap en bewoners. Zo steunen enkele honderden mensen een petitie die deze week is begonnen. Hoewel Vermilion claimt dat de risico's gering zijn, denken veel mensen daar dus anders over. Volgens inwoner Elly Paulides zijn er door de gaswinning scheuren in haar vloer ontstaan.

Een woordvoerder van het bedrijf laat in een eerste reactie weten dat de bodemvervuiling inherent is aan het winnen van gas. Evert Hassink van Milieudefensie betwijfelt dat echter. "Er zijn ook locaties bekend waar wel gas wordt gewonnen, maar geen bodemvervuiling is opgetreden."

Fractievoorzitter Timon Klerx van LokaalBelang, die ook het initiatief nam voor de petitie, is hoogst verbaasd over de vervuiling. "De maat is vol. Er is nu nul komma nul aanleiding meer om een nieuwe vergunning af te geven voor meer gaswinning. Het kwaad is al geschied."

Giftige stof vrijgekomen

Behalve in Waalwijk wil het bedrijf ook in Loon op Zand meer gas gaan winnen. Die gemeente heeft zich fel gekeerd tegen het plan. Daar ligt de gaswinning extra gevoelig omdat er vorig jaar na een lek het giftige aardgascondensaat is vrijgekomen. Het spul kwam onder meer op gebouwen en gewassen terecht. Een deel van de maïs die op de grond werd verbouwd, moest worden vernietigd. De volksgezondheid liep geen gevaar, meldde Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) destijds.