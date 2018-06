Man opgepakt voor ramkraak op kledingzaak

ZUNDERT - Een 18-jarige man uit Zundert is opgepakt voor een ramkraak op een kledingwinkel in Zundert. Zijn DNA werd gevonden tijdens het onderzoek van de politie. Ook wordt hij op grond van zijn DNA in verband gebracht met een bedrijfsinbraak in Breda vorige maand.

Bij herenmodezaak Woodhouse in Zundert werd op 16 november vorig jaar een grote hoeveelheid merkkleding voor mannen gestolen. 's Nachts reden drie mannen met een auto de winkel binnen. Na de kraak speurde de politie de omgeving af, maar dat was tevergeefs. De auto die gebruikt was bij de kraak, een witte Volkswagen Polo, bleek te zijn gestolen.

Het was niet voor het eerst dat dieven het gemunt hadden op Woodhouse. Enkele jaren eerder was het ook raak.

LEES OOK: 'Je plezier wordt ontnomen door een paar klootzakken'

Een half jaar later is nu dus vermoedelijk één van de drie mannen opgepakt. Zijn DNA leverde ook een match op met sporen die werden gevonden bij een bedrijfsinbraak op het Bredase bedrijventerrein De Hazeldonk. Daarbij werd een ruit ingegooid en een gokkast opengebroken. De inhoud daarvan werd meegenomen.