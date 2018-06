Michael van Gerwen slaat toernooi in Barnsley over, andere Brabanders snel uitgeschakeld

TILBURG - Het was een verloren dinsdag voor de drie Brabantse darters die deelnamen aan de Players Championship in Barnsley. Benito van de Pas, Jelle Klaasen en Mario Robbe vlogen er snel uit.

Van de Pas haalde als enige de tweede ronde. Big Ben begon de dag met een zege op Danny Noppert (6-3), waarna Keegan Brown te sterk voor de Tilburger was.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Glazenwasser uit Tilburg

Jelle Klaasen verloor in de eerste ronde met 6-3 van een landgenoot, Yordi Meeuwisse. Mario Robbe had het met de loting niet echt getroffen. Hij moest het opnemen tegen Justin Pipe, die in de top 32 van de wereld staat. Pipe won met 6-2 van de glazenwasser uit Tilburg.

LEES OOK: Mario Robbe staat als glazenwasser op de ladder, maar in het weekend dart hij op het hoogste niveau

Michael van Gerwen was in Barnsley niet van de partij. De nummer één van de wereld slaat beide toernooien over. Ook woensdag wordt er namelijk gegooid. De drie andere Brabanders doen dan wel opnieuw mee. Mighty Mike komt in het weekeinde in Hamburg in actie.

LEES OOK: Michael van Gerwen heeft nog altijd zicht op eigen record: elf toernooien winnen is genoeg

Wereldranglijst

Op de meest recente Order of Merit, de wereldranglijst voor darters met de verdiensten over de laatste twee jaar, staat Van de Pas negentiende en Klaasen twintigste. Robbe is de nummer 132 op de lijst die al jarenlang door Van Gerwen wordt aangevoerd.