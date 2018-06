Vliegbasis Eindhoven heeft nieuwe commandant: Harold Boekholt neemt het stokje over van zijn vrouw

EINDHOVEN - Vliegbasis Eindhoven heeft een nieuwe commandant. Harold Boekholt kreeg dinsdagmiddag tijdens een speciale plechtigheid de vlag overgedragen door zijn vrouw Elanor Boekholt-O’Sullivan. Het stel sprak tijdens hun toespraken dank uit en ze hadden nog een veeg uit de pan gereserveerd voor de media.

De afgelopen twee jaar zwaaide Elanor Boekholt-O’Sullivan de scepter over de vliegbasis. Zij is bevorderd tot generaal en gaat iets anders doen. Boekholt –O’Sullivan was de eerste vrouwelijke commandant op de Eindhovense vliegbasis. Defensie vroeg haar man de plek over te nemen.

Binnen vakbondskringen werden de wenkbrauwen gefronst bij zo'n benoeming binnen de familie. De nieuwe commandant zal niet makkelijk kritisch kunnen zijn over zijn opvolger, zegt de onafhankelijke defensiebond ODB . Volgens website Follow the money laat de vertrekkende commandant wel wat lijken in de kast achter.

Twijfels

Volgens plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Luchtmacht, generaal-majoor Mario Verbeek, was Harold Boekholt de beste kandidaat. Het zou volgens hem pas vreemd geweest zijn als hij niet was benoemd. Maar er bestaan ook wel twijfels bij het functioneren van Boekholt in een vorige functie. Volgens hetzelfde Follow the money is hij berispt over zijn omgang met een zieke collega en gaf hij leiding aan een zelf opgezette afdeling, waarvan het nut niet bij iedereen duidelijk was.

Tijdens de ceremonie uitten de nieuwe en oude commandant de nodige kritiek op de media. Zo stelde Harold Boekholt: "Ik wil transparant en eerlijk zijn. Ik ben blij dat de commandant luchtstrijdkrachten niet is gezwicht voor berichten in de media.” Volgens het stel zou de media een gebrek aan wederhoor te verwijten zijn. Opvallend was wel dat er was besloten om na de ceremonie geen interviews te geven.