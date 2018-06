Brand in grote schuur op boerderij in Boekel

BOEKEL - In een schuur aan de Rietven in Boekel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om een grote schuur bij een boerenbedrijf waar geen dieren in verblijven. De schuur kan als verloren worden beschouwd.

De rook was in de wijde omtrek te zien. Verschillende hulpdiensten waren aanwezig bij de boerderij. De brandweer van Boekel, Uden en Erp kregen de brand snel onder controle.

Strobalen

In de schuur lagen strobalen opgeslagen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een omgevallen crossmotor in de schuur.