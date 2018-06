Acht maanden cel geëist tegen dronken man die doorreed na ongeluk in Zeeland

DEN BOSCH/ZEELAND - Een man die in Zeeland een gezin aanreed en er vandoor ging moet van justitie acht maanden de cel in. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt mag hij vier jaar geen auto meer besturen. Na zijn aanhouding bleek de man te veel alcohol op te hebben.

Het ongeluk gebeurde in november 2017 op de Tweehekkenweg in het dorp Zeeland. Eén voetganger werd daarbij zwaar gewond. De automobilist ging er vandoor. De 56-jarige man werd later in zijn huis in Schaijk aangehouden.

Volgens de politie reed de bestuurder op de Tweehekkenweg in op een jong gezin dat in de berm liep. De vader werd aangereden toen hij zijn kinderen in veiligheid wilde brengen.

