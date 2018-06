Auto komt onder vrachtwagen, automobilist brengt het er goed vanaf

MOERDIJK - Een bestuurder is dinsdagmiddag in Moerdijk met zijn auto van de weg geraakt en onder een geparkeerde vrachtwagen terechtgekomen. De auto raakte zwaar beschadigd. De automobilist moest aan een hoofdwond worden behandeld in het ziekenhuis.

De trailer stond geparkeerd op de Appelweg in Moerdijk. Hoe de automobilist de macht over het stuur verloor, is onbekend.