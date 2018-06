Trekbiljart, Hoedjewip... Willie is spellenknutselaar: 'Het mooiste is spellen verzinnen'

BEST - Een spellenfanaat. Of meer een spellenknutselaar. Zo kun je Willie Pluijm uit Best wel noemen. Trekbiljart, Hoedjewip of Mens erger je wel, de 72-jarige Willie maakt het allemaal zelf in zijn schuur in de achtertuin.

De hobbyschuur van Willie staat dan ook helemaal vol met spellen. “Dit is de plek waar ik menig uurtje doorbreng. Hier maak ik zelf mijn spellen en probeer ik constant wat anders te verzinnen.” Het meest trots is hij op zijn zelfgemaakte Eendjes hengelen. “Er zit een pomp in waardoor het water rond stroomt”, vertelt Willie.









Willie begon met zelf spellen maken toen hij voor een buurtfeest wat spellen nodig had. “Maar ik vond de huur te hoog dat ik besloot ze zelf te gaan maken.” Sindsdien is het knutselen zijn grootste hobby.

Het verzinnen en bouwen is de passie van Willie. “Sommige dingen zie ik op internet, bijvoorbeeld bij andere mensen die spellen verhuren. Ik geef er dan een eigen draai aan, bijvoorbeeld door de onderkant helemaal te versieren. Ik maak er iets fleurigs van.”









Materiaal voor de spellen vindt Willie vooral op rommelmarkten. Bijna elke zondag struint hij ze af. “Zo kwam ik poppen van het vorige WK tegen op een rommelmarkt. Die heb ik allemaal opgekocht. Ik dacht, daar kan ik altijd wel iets mee. Toen heb ik dit ‘mens erger je wel’ van gemaakt omdat Nederland niet mee doet op het WK.”

De spellen gebruikt Willie voor de buurtvereniging. Maar intussen weten veel mensen in Best en omgeving Willie te vinden als ze een spel nodig hebben voor hun evenement.