Tilburgse bommenmaker krijgt acht maanden cel

BREDA - Een inwoner van Tilburg die explosieven en een vuurwapen in zijn huis had liggen, moet acht maanden de cel in. Daarnaast heeft hij vier maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen. Dat heeft de rechter in Breda dinsdag bepaald.

Agenten betrapten de 25-jarige Tilburger op oudejaarsdag. Hij was toen pijpbommen aan het maken in een schuurtje bij zijn ouderlijk huis aan de Munttorenstraat. De man zou volgens het proces-verbaal plannen hebben om de bommen tijdens Oud en Nieuw tot ontploffing te brengen. Daarom legde de rechter hem ook een proeftijd van drie jaar op.

Knutselwerk

De politie kwam hem op het spoor doordat hij een bericht over zijn knutselwerk op Facebook had geplaatst. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd erbij gehaald om de explosieven op te ruimen.

De man werd al een tijdje in de gaten gehouden, omdat hij volgens de politie banden zou hebben met de Tilburgse chapter van motorclub No Surrender.