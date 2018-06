Singalong en gala: Tilburg wil DE musicalstad van Nederland worden

TILBURG - Tilburg wil zich steeds meer op de kaart zetten als dé musicalstad van het land. Want in Tilburg zit de musicalopleiding van Fontys. Daarom is er zaterdag een gala, waar studenten optreden samen met bekende musicalsterren. En de avond ervoor is er een singalong. En die werd dinsdag gerepeteerd.

In de studiozaal van Theaters Tilburg zit muzikaal leider Robert Jan Kamer met tegenover hem zo'n vijftien studenten. Ze zingen stukjes uit Carwash. Het is één van de liedjes die het publiek vrijdag mag meezingen. Samen met stukken als Laat me en Telkens weer. Maar ook 24 rozen van Toon Hermans, Greased Lightning en A Brand New Day.



"Heel leuk, omdat we met allemaal mensen uit het musicalvak mogen optreden", zegt Jeroen Sigterman. Ook oud-student Michelle Nijenhuis is aangehaakt: "Ik kan zingen met een heel groot orkest. En we zijn met een supergave groep."

Celinde Schoenmaker

De opleiding Fontys Musicaltheater heeft inmiddels grote namen opgeleverd. Freek Bartels speelde grote rollen in Joseph, Les Misérables en Belle en het beest. Celinde Schoenmaker heeft het zelfs internationaal gemaakt. Zij speelde een hoofdrol in The Phantom of the Opera op Londen's West End.



Zij zijn er dit weekend niet bij. Maar wel Ferry Doedens, Marjolein Teepen, Levi van Kempen en Mariska van Kolck. Ze zingen stukken uit de musicals waarmee ze door Nederland gaan touren.



De aankomende talenten kijken er niet met jaroerse blik naar, zeggen ze. Student Kim Reizevoort: "Eerst nog even rustig op de achtergrond en misschien kruipen we dan langzaam naar voren."

Theaters erbij

Met de Nederlandse Musical Dagen dit weekend toont Tilburg zijn ambitie. Maar van Michelle Nijenhuis mag er nog wel een tandje bij: "Er mogen best twee theaters bij in Tilburg. Zodat er een vaste musical kan gaan draaien. Ja toch?"



De Summer Singalong is op vrijdag, het Musical Talent Gala op zaterdag, beide dagen om 20.15 uur. Voor allebei de voorstellingen zijn nog kaarten te krijgen via Theaters Tilburg.