Mark van Bommel klaar op WK, woensdag mogelijk al bij eerste training PSV

EINDHOVEN - Het WK-avontuur van Mark van Bommel is voorbij. Australië werd dinsdagmiddag uitgeschakeld in de groepsfase van het toernooi. Dat houdt in dat de nieuwe coach van PSV zich vermoedelijk snel in Eindhoven meldt.

PSV begint woensdagochtend aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Het is niet uitgesloten dat Van Bommel om half elf op het trainingsveld in Eindhoven staat voor de eerste oefensessie.

De verwachting is dat PSV hier later op de avond over zal communiceren. Er is namelijk nog niets gezegd over wie die training leidt.

Van Bommel was op het WK als assistent van zijn schoonvader, Bert van Marwijk. Er gaan volop geruchten dat Van Marwijk ook een rol krijgt bij PSV, volgend seizoen. Officieel is daar niets over bekend.

Matig WK

Australië kende een weinig bijzonder WK. De ploeg haalde een punt uit drie wedstrijden en werd daarmee vierde (en laatste) in groep C met Frankrijk, Denemarken en Peru.