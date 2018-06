Reacties op nieuwe brief van gehandicapte Noortje aan Mark Rutte stromen binnen

ROOSENDAAL - Na een radiostilte van een paar maanden stuurde de gehandicapte Noortje van Lith uit Roosendaal deze week een tweede brief aan premier Rutte. Boodschap: haal de plannen die het mogelijk maken arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen alsnog van tafel. Inmiddels stromen de reacties op sociale media binnen.

Daar klinkt veel steun voor het betoog van de Roosendaalse. 'Je zou toch denken dat dit Mark Rutte wel aan het denken zet' en 'velen staan achter je! Want iedereen heeft recht op gelijke kansen en rechten!' is een greep uit de reacties. De brief werd honderden keren gedeeld via Twitter en Facebook.

Reactie politiek

Ook wist ze al haar eerste succes te boeken in Den Haag. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) liet Noortje weten de brief 'vlijmscherp' te vinden. Maar zo zegt ze ook eerlijk: "Er zijn ook mensen die de wet gewoon goed vinden." Ook heeft ze nog geen reactie van de premier zelf. Er is dus nog werk aan de winkel.