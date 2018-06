Brabantse veestapels worden kleiner, maar geiten zijn in trek

EINDHOVEN - De Brabantse boer heeft zijn dierenverzameling verkleind. Vooral het aantal runderen en melkkoeien nam vorig jaar af. Varkens, schapen en geiten daarentegen blijven in trek bij boeren. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal daalde het aantal runderen in Brabant met 2,5 procent. Met name het aantal melkkoeien en jongvee voor de melkveehouderij daalde flink. Het aantal varkens nam een beetje toe in Brabant, het aantal schapen bleef nagenoeg gelijk.

Geiten

Landelijk gezien groeide het aantal geiten in een jaar tijd met ruim 64 duizend (12 procent). Er zijn nu 45 procent meer geiten dan vijf jaar geleden.