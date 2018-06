Zo ziet de Korvelse Kerk in Tilburg er straks uit

TILBURG - Horeca, winkels, kraampjes en exposities. Dat zijn de plannen voor de leegstaande Korvelse Kerk in Tilburg. De ideeën voor het Rijksmonument zijn dinsdagavond gepresenteerd.

De Korvelse Kerk staat al ruim twee jaar leeg. Daar wil de ondernemersvereniging Korvel Vooruit meer dan graag verandering in brengen. "Het is een schitterend Rijksmonument. We willen voorkomen dat de kerk verpaupert", vertelt initiatiefnemer Peerke Hessels.



Kerk blijft kerk

In het midden van de kerk komt een groot kunstwerk, waar kinderen op kunnen spelen. Aan de zijkanten komen horecapunten en kleine winkelunits. Of het wel een beetje op een kerk blijft lijken? "Ja, we doen er alles aan om de kerk voor iedereen zichtbaar te laten. Ook werken we veel met transparant materiaal", belooft Hessels. Ook de buitenkant van de kerk blijft hetzelfde.

Ironisch genoeg, was de kerk bij de infoavond wel helemaal vol met mensen. Buurtbewoners zitten vol ideeën. Zo ook Ad van Eijck, die kwam kijken. "Een bloemenwinkel of een groenteboer. Alles is prima, als de kerk maar blijft."



Het is nog niet helemaal zeker of de plannen doorgaan. De ondernemersvereniging is met allerlei partijen in overleg: van het bisdom tot lokale ondernemers. Hessels hoopt dat eind dit jaar de eerste winkels te zien zijn.



Lege kerken, het is een grote uitdaging in onze provincie. Zeker tweehonderd kerken in Brabant moeten een nieuwe functie krijgen in de nabije toekomst. Steeds minder en minder mensen gaan naar de kerk.