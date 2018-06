Première voor heldenepos Redbad in 'thuisstad' Eindhoven: 'Fantastisch, geweldig, echt genoten'

EINDHOVEN - "De beelden waren prachtig, de muziek vond ik erg mooi." Zo reageert een bezoeker op het zien van de film Redbad in bioscoop VUE in Eindhoven. Het historisch epos van de Eindhovense regisseur Roel Reiné kende dinsdagavond haar Eindhovense première. De film is deels gedraaid in het PreHistorisch Dorp in de stad.

"Ik heb jaren geleden gewerkt in het PreHistorisch Dorp en herkende meteen de beelden die daar gedraaid zijn. Echt heel leuk", reageert een vrouw na afloop. De man naast haar is wat gereserveerder. "Ik vond dat het begin wat rustig op gang kwam, de tweede helft was wel spannend. Het eind was weer teleurstellend maar ja, zo is de weergave van de geschiedenis denk ik."



De film is geregisseerd door Eindhovenaar Roel Reiné en is de grootste filmproductie in Nederland ooit gemaakt. Het gaat over de Friese held Radboud, gespeeld door acteur Gijs Naber, die in de vroege middeleeuwen, met hulp van de Vikingen, strijd voerde tegen de christelijke Franken die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.

Breaking Bad-acteur

De bekende Breaking Bad-acteur Jonathan Banks heeft onder andere een rol in de film. Hij speelt een schurk. Verder zijn er hoofdrollen voor Huub Stapel, Renée Soutendijk, Egbert-Jan Weber, Loes Haverkort en Teun Kuilboer.





Enkele maanden geleden eiste Youtube nog dat de trailer van Redbad offline gehaald zou worden. Het verzet tegen het gedwongen bekeren tot het christendom is een belangrijk thema in de film en volgens YouTube zou het ‘beledigend voor grote bevolkingsgroepen zijn’, zo meldt de internetdienst in een mail aan de makers van de film. Die gaven geen gevolg aan de eis.