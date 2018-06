Grote brand verwoest schuur in Someren

SOMEREN - In een schuur aan de Kraaiendijk in Someren is woensdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Er wordt nog nageblust, omdat er veel hooi in de schuur ligt.

Er is niemand gewond geraakt. In de schuur waren geen dieren aanwezig.

De brandweer was even bang dat het vuur zich zou verspreiden naar andere gebouwen op het terrein, maar dit is niet gebeurd. Er werd met vier blusvoertuigen, meerdere watercontainers en een hoogwerker uitgerukt om dit te voorkomen.

Asbest

Er is mogelijk asbest vrijgekomen in de omgeving. Dit wordt gecontroleerd.