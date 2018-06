Bestelbusje met drugsafval gedumpt en in brand gestoken

Het bestelbusje is in het buitengebied gedumpt (foto: Danny van Schijndel).

AARLE-RIXTEL - In het buitengebied van Aarle-Rixtel is dinsdagnacht waarschijnlijk drugsafval achtergelaten in een brandend bestelbusje. De wagen is eerst over een slagboom heen gereden en bij de Beekseweg deels in de sloot beland.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er niemand bij het busje. Een getuige meldt dat de bestelbus is opengemaakt en dat er een vat en meerdere jerrycans in lagen. De politie onderzoekt of het om drugsafval gaat.

Kentekenplaten

De brandweer heeft het voertuig geblust. Op het bestelbusje zaten geen kentekenplaten. Daarom wordt ook gekeken of het voertuig gestolen is.