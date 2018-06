'De Heikant Geeft Gas' op naar Nederlands Kampioenschap Scootmobiel

TILBURG - Ze staan woensdagochtend op het punt van vertrek naar het circuit van Zandvoort: bewoners en begeleiders van woonzorgcentrum De Heikant in Tilburg. Ze doen namelijk als team ‘De Heikant geeft Gas’ mee aan het NK Scootmobiel. “Dit is een hele belevenis!”

Minister Hugo de Jonge geeft het startschot voor het NK Scootmobiel. Twaalf teams uit heel het land nemen het tegen elkaar op. Tijdens de race moeten meerdere obstakels worden omzeild. De afvaardiging van het team uit Tilburg is zes man groot. Ook twee teams uit Eindhoven rijden vandaag richting het noorden.

Getraind naar Zandvoort

Meneer Simon van Beelen uit het Tilburgse team is waarschijnlijk de jongste deelnemer van het NK. Hij is 69 jaar oud maar het NK laat hij zeker niet aan zich voorbij gaan. “We willen zeker winnen”, vertelt hij in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

Het team rijdt met de bus naar het circuit. Voor de wedstrijd is er flink geoefend. “We hebben meerdere keren een training gehad”, zegt teamcaptain Astrid Meerman.

Tegen vereenzaming

“Met de scootmobiel rijden we twintig kilometer per uur”, aldus meneer Van Beelen. “Het is een hele belevenis. En we moeten wel winnen, dat is natuurlijk de bedoeling.”

Het ludieke NK Scootmobiel heeft een serieuze ondertoon. Organisator Gouden Dagen zegt dat steeds meer ouderen thuis zitten en daardoor dreigen te vereenzamen. Met de scootmobiel kunnen ze weer op pad.