Gayformatorisch dagblad reikt een roze hand naar het reformatorisch dagblad

TILBURG - Stichting Roze maandag komt met een speciale krant: het Gayformatorisch Dagblad. Het is een reactie op het relletje van een paar maanden geleden rond het Reformatorisch Dagblad. Die krant nam toen stelling tegen de "zedenloze" poster van de modeketen SuitSupply, waarop twee mannen met elkaar zoenen. De poster zou een gevaar zijn voor het traditionele gezin.

Het Reformatorisch Dagblad had destijds een flyer bij de krant gestopt van de stichting Gezin in Gevaar, waarop te lezen was dat dat de poster waarop twee zoenende mannen te zien waren een gevaar zou zijn voor kinderen. De nieuwe krant richt zich in eerste instantie tot deze stichting Gezin in Gevaar. met de tekst: "Vervelend he? Als zoveel mensen zich tegen je keren. Wij weten hoe het voelt. Ons overkomt het elke dag. Niet omdat wij - zoals jullie - ergens in geloven, maar omdat we zijn wie we zijn."













De nieuwe krant stelt verder voor om op zoek te gaan naar overeenkomsten in plaats van verschillen en geeft daarvoor zelf de aftrap. In het Gayformatorisch Dagblad zijn verhalen te lezen die gaan over geloof en homoseksualiteit. Vooral verhalen waarbij blijkt dat die combinatie prima kan, maar ook verhalen die gaan over wanneer het lastig was om gelovig en homoseksueel te zijn.

Er kunnen nog meer verhalen bij,  gelovige homo's die hun verhaal willen delen, kunnen zich melden bij de stichting Roze maandag. 

Het Gayformatorisch dagblad is voorlopig alleen nog een site. Stichting Roze maandag hoopt tegen de tijd dat het roze maandag is wel een echte krant te kunnen uitdelen, maar daarvoor zijn nog wat sponsoren nodig.