Sam Oomen verrast zichzelf met goede Giro en Ronde van Zwitserland: 'Dit was een enorme test'

Sam Oomen was verrast over zijn eigen prestaties van de afgelopen maanden. (foto: VI Images)

TILBURG - De afgelopen maanden reed Sam Oomen twee rondes: de Giro d’Italia en de Ronde van Zwitserland. In beide rondes eindigde de wielrenner uit Tilburg verrassend in de top tien van het eindklassement. Oomen was zelf ook verrast. “Het was een mooie ervaring, ik heb veel geleerd in de afgelopen tijd.”

Als meesterknecht van Tom Dumoulin reed Oomen de Giro. Tot het einde streed Dumoulin om de winst in de Ronde van Italië, waar Oomen tot ieders verbazing als negende eindigde. Meteen na de Giro reed hij door naar Zwitserland waar een negendaagse koers op het programma stond. Ook daar imponeerde Oomen: hij werd tweede in het jeugdklassement en zevende in het algemeen klassement.

“Ik ben wel een beetje verrast na deze twee rondes”, zegt Oomen. “Dit verwacht je natuurlijk niet. Het was voor mij een enorme test om twee rondes zo kort op elkaar te gaan rijden. Maar volgens mij ben ik er wel redelijk doorheen gekomen.”

Slopend

Vooral de laatste etappes van de Ronde van Zwitserland waren zwaar voor Oomen, al wil hij benadrukken dat de totale koers minder zwaar was als twee jaar geleden toen hij ook meedeed. “Qua zwaarte viel deze ronde wel mee. Het weer zat deze keer alleen niet mee, dat maakte het wel zwaarder. Al met al was het wel slopend, maar ik heb mezelf nu beter leren kennen. Ik weet dus dat ik twee rondes achter elkaar kan rijden.”

Sam Oomen reed tijdens de Ronde van Zwitserland meerdere keren in de groene trui als beste jonge rijder. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Tour de France

Met de vorm van Oomen zat het wel goed de afgelopen tijd. Maar de Tour was geen optie voor de Tilburger. “Het is zelfs voor Dumoulin een hele uitdaging om de Tour te gaan rijden, we moeten wel realistisch blijven natuurlijk.” Het feit dat Dumoulin zijn meesterknecht mist in de Tour, ziet Oomen niet als probleem. “Hij is goed genoeg en er staat een goed team. Ook zonder mij moet hij het kunnen.”

De 22-jarige renner van Team Sunweb kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen tijd. Ook biedt dit vertrouwen voor de toekomst. “De Giro is natuurlijk een speciale ronde, dat was een heel mooi avontuur. Het was een goede ervaring en ik heb veel geleerd in de afgelopen tijd. De Ronde van Zwitserland was echt een test, daardoor heb ik nu ook veel vertrouwen in de toekomst.”

Vakantie

De Tilburger gaat bijna op een welverdiende vakantie, maar eerst moet het NK nog gereden worden. Na zijn vakantie staan er nog een aantal rondes op het programma van Oomen, al hoopt hij nog op het WK wielrennen in september. “Dat zou echt super gaaf zijn en een mooie bekroning op dit seizoen.”