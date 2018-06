NK Wielrennen gaat van start in het 'grandioze, mooie, historische Bergen op Zoom'

BERGEN OP ZOOM - Het NK Wielrennen wordt dit jaar gehouden op de Brabantse Wal, woensdag worden de tijdritten gereden in Bergen op Zoom. De gemeente heeft het druk met de organisatie, maar het is vooral genieten.

Het is een hele organisatie voor Bergen op Zoom. Het centrum is afgesloten voor verkeer. Wethouder Annette Stinenbosch heeft er zin in, vooral om haar mooie stad te laten zien: "We zien vandaag een grandioze stad, een historische stad. En met dit weer kun je het niet mooier hebben."

Tour de France

Stinenbosch denkt dat de route die is uitgestippeld in Bergen op Zoom de perfecte voorbereiding op de Tour de France is. Vooral door de ondergrond: "De route gaat onder andere over klei, zand, kasseien."

De wethouder verwacht dat het heel druk gaat worden, ook al ontbreekt de grote publiekstrekker Tom Dumoulin. Zij verwacht dat Wilco Kelderman en Annemiek van Vleuten de nieuwe publiekstrekkers zijn.