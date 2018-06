Rico Verhoeven-gevechten voor iedereen te zien: Veronica zendt per direct alle Glory-events uit

EINDHOVEN - Rico Verhoeven staat op 29 september in de Johan Cruijff Arena weer in de ring en die wedstrijd is live te zien op Veronica. De televisiezender heeft per direct de rechten om de duels uit te zenden en daardoor kan iedereen Verhoeven zien kickboksen.

Voorheen zond alleen Ziggo Sport de Glory-events live uit. Niet iedereen heeft beschikking tot het open kanaal van Ziggo Sport, waardoor maar een deel van de kickboksfans de wedstrijden kon zien. Dat probleem is nu dus opgelost door Veronica, die alle Glory-events gaat uitzenden.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

In gesprek met De Telegraaf laat Bastiaan van Dalen, zendermanager Veronica weten dat Glory-events spectaculair zijn. “Glory en een kampioen als Rico Verhoeven hebben de vechtsport toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, waardoor de waardering en populariteit zijn toegenomen”, zegt Van Dalen.

Bij het eerste Glory-event op vrijdag 20 juli is er meteen een Brabander te aanschouwen. Robin van Roosmalen uit Den Bosch verdedigt zijn wereldtitel in het verdergewicht en staat in de ring tegenover Petchpanomrung Kiatmookao. De Verhoeven-fans moeten nog wat langer wachten, want op 29 september staat Glory 59 op het programma in de Johan Cruijff Arena. Daar komt wereldkampioen zwaargewicht kickboksen Rico Verhoeven in actie. Tegen wie hij het op gaat nemen is nog niet bekend, al hopen de kickboksfans op een gevecht met Badr Hari.