Schoot Kobus L. zijn schoonzoon John Wassink dood? Voormalig drugsbaron blijft ontkennen

BREDA - Bracht voormalig drugsbaron Kobus L. zijn schoonzoon uit Roosendaal om het leven in de zomer van 2014? Die vraag staat centraal in het proces tegen de 73-jarige Rotterdammer, dat woensdag voor de rechtbank in Breda is begonnen. Kobus L. heeft longkanker, aderverkalking, last van vermoeidheid en vergeetachtigheid, maar hij lijkt woensdag helder genoeg om het proces in het beklaagdenbankje bij te wonen.

Aan het begin van het proces richtte de voorzitter van de rechtbank het woord aan het publiek op de tribune. Hij zei dat het een zaak is vol emoties en zei daar begrip voor te hebben. Toch riep hij de familie van de verdachte en van het slachtoffer op zich te gedragen. Tientallen familieleden en nabestaanden volgen het proces in de zaal.

Lijk met schotwonden in plastic verpakt

De officier van justitie is ervan overtuigd dat hij meer weet over de dood van John Wassink. Die verdween in de zomer van 2014. Kort daarna - eind juli - zag iemand in het Markkanaal bij Terheijden een groot pakket van blauw plastic drijven. Bij het uitpakken werd duidelijk dat het lichaam van de vermiste Wassink in het pakket zat.

Bij de sectie ontdekte de forensische recherche twee schootsbanen. Eentje door het hoofd, eentje door de borst.

Bloedspatten in Roosendaal

De recherche ging Wassink's gangen na en ontdekte dat hij in een chalet woonde aan het Spectrum in Roosendaal. Hij stond er niet ingeschreven. Het gebouw en grond zijn van zijn vrouw.

Bij nauwkeurig onderzoek van het chalet ontdekten de agenten bloedspatten en in de vloer een kogel. De conclusie is al snel: er was hier veel bloed dat is opgedweild. In een busje werd een matras gevonden uit het chalet. Er bleek een hoek uitgesneden. Op de zijkant van dat matras zat ook DNA van L.. "Hoe komt dat er op?", vroeg de rechter. "Ik heb daar op geslapen", zei L..

Op de brommer

Hij gaf uitgebreid antwoord op de vragen van de rechtbank, onder meer over de avond voor zijn vermissing. "Ik ben bij John geweest. Daar kwam ik regelmatig. Ik ben met de brommer terug gegaan, op mijn Tomos. Achttien kilometer terug naar mijn dochter in Rijsbergen."

Een van de belangrijkste stukken bewijs is een pistool. Op dat vuurwapen ontdekte de technische recherche een DNA-spoor van Kobus L.. Op de greep, de trekker, de veiligheidspal en aan diverse kanten van de patroonhouder. Maar ook sporen van een andere bekende persoon. Kobus L. had een verklaring voor zijn DNA op het wapen. Na de verdwijning van Wassink zag hij het ding liggen. "Er lag daar een wapen en ik pakte het en gooide het in een tas. Ik dacht dat John het vergeten was."

Zenuwachtig

Uit diverse getuigenverklaringen blijkt dat Wassink zenuwachtig was, net voor zijn verdwijning. Er mocht ook niemand op het terrein komen.

De rechtbank hield Kobus voor dat hij uitgerekend in de tijd dat John verdween, niemand belde en dat zijn mobieltje lang uitstond. L. houdt niet zo van bellen, vertelde hij. De rechter vroeg of hij ongerust was toen Wassink verdween. Kobus L. leek een antwoord te ontwijken. "Natuurlijk", voegde hij er uiteindelijk aan toe.

Tijdens het proces werd ook duidelijk dat hij samen met John wel eens een auto verkocht. L. suggereert dat hij op goede voet stond met zijn schoonzoon. "Ik heb helemaal niets met zijn dood te maken", benadrukte hij.

Motief? Wiet of grond

"Wie heeft het dan wel gedaan?", vroeg een van de rechters. "F. de Bels heeft hem opgeruimd! Dat ging over een wietzaak. Dat heeft F. persoonlijk tegen me gezegd. Die F. heeft alles geript en gedaan wat er bestaat." F. is even in beeld geweest bij de politie maar er was te weinig bewijs zo bleek eerder al.

Een ander motief dat besproken werd is het terrein, de waarde van de grond, waarop John verbleef. "Wat heb ik aan dat terrein? Dat is al van mijn dochter?"

Drugsbaron

Kobus L. - alias 'De Zigeuner' - was in de jaren negentig vooral in het nieuws omdat hij in de drugshandel zou zitten met Desi Bouterse, de latere president van Suriname. Hij is ook veroordeeld tot vijftien jaar voor de cokehandel. De celstraf zat hij grotendeels uit in de EBI in Vught.

Zijn strafblad van zeven pagina's kwam ook nog even ter sprake. De eerste feiten dateren vanaf 1981. Recent is hij ook nog tot zes maanden veroordeeld voor wapenbezit. En hij zat voor deze moordbeschuldiging al 197 dagen in voorarrest.