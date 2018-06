Stakingen in het streekvervoer zorgen voor uiteenlopende reacties

Het is stil op het busstation in Eindhoven (foto: Hans van Hamersveld).

EINDHOVEN - Door stakingen in het openbaar vervoer zijn reizigers flink de dupe. Tot en met vrijdag zal het een grote uitdaging worden om van A naar B te komen. Op Twitter regent het reacties van mensen die last hebben van de staking. Maar er zijn ook mensen die zich verbazen over die boosheid.

Zo vindt Johnito dat reizigers in de weken voorafgaand aan de staking prima een alternatief hadden kunnen regelen.

Zo heeft Jelle een hertentamen op school en moet van Wijk en Aalburg naar Den Bosch, normaal gesproken met de bus. Nu brengt hij eerst zijn ouders naar het werk en rijdt daarna door naar school zodat hij auto kan lenen.

Dave valt het op dat er veel mensen zijn die niks van de staking af lijken te weten en op het station voor een verrassing komen te staan.

School

Liniek is afhankelijk van het openbaar vervoer en mist door de staking haar tentamens.

'Oudertaxi'

Met name ouders lijken de problemen rondom de staking op te moeten lossen.

Ziekenhuisafspraken gaan natuurlijk tijdens de staking gewoon door. Echter is het door de staking moeilijk om er te komen omdat veel mensen normaliter met het openbaar vervoer zouden komen.

Niet alle buschauffeurs staken de komende dagen. Enkelen willen gewoon werken en zijn het niet eens met de maatregelen die genomen worden. En dat levert volgens Rodney grappige taferelen op.

Twittergebruiker 'Geweten' roept zelfs op voor een algemene boycot van de FNV.

Vanuit andere beroepen heerst er verbazing over de staking. Zo zouden buschauffeurs het volgens Michel niet zwaarder hebben dan bijvoorbeeld een kraanmachinist.