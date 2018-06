De zomer laat zich in volle glorie zien, tropische temperaturen op komst

EINDHOVEN - De zomerliefhebbers worden de komende dagen op hun wenken bediend. Het wordt namelijk volop zomer, met in het weekend grote kans op tropische temperaturen.

De zomer maakte afgelopen weekend een frisse start, maar laat zich nu van zijn beste kant zien. Maandag en dinsdag was het al prima toeven buiten, vanaf woensdag wordt het alleen maar beter.

Veel zonneschijn

De temperatuur loopt in de middag in rap tempo op. In het westen wordt het 24 graden, in het oosten stijgt het kwik tot 27 graden. Donderdag is opnieuw een dag met veel zonneschijn. “Er is nauwelijks bewolking en wordt nog warmer, met temperaturen variërend van 26 graden in het westen tot 29 graden in het oosten”, zo voorspelt Tom van der Spek van MeteoGroup.

Vrijdag trekt de wind wat aan waardoor de temperatuur iets inlevert. Veel is dat overigens niet, want met maximumtemperaturen van 22 tot 26 graden wordt het ‘gewoon een zomerse dag met veel zon’.

Tropisch warm

En dan het weekend: dat wordt gewoon heet. Zaterdag wordt met gemak de 28 graden gehaald, zondag verloopt tropisch. “Lokaal halen we dan de 30 graden”, aldus Van der Spek. Zoals het er nu naar uitziet, houdt het mooie weer ook na het weekend aan.