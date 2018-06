Onthulling: Tropische vrouwen en Bokma in Bhagwan-achtig complex in de Biesbosch

WERKENDAM - Wilde plannen waren er eind jaren tachtig voor de Biesbosch. De toenmalige Werkendamse burgemeester Dorland wilde een groot antroposofisch centrum vestigen in het gebied. In het complex zouden onder meer lessen kunnen worden gevolgd in de vakken futurologie, filosofie en parapsychologie. Dorland wilde ‘zijn’’ schepping gaan promoten met de inzet van: Tropische vrouwen en Bokma (jonge jenever). “En daar ging het mis”, vertelt schrijver Wim van Wijk van het boek ‘Dus, u kent de Biesbosch.’ Een nieuw boek over onbekende en spraakmakende zaken die zich hebben afgespeeld in dit natuurgebied.

“In het steile Werkendam moet je natuurlijk niet beginnen over tropische vrouwen en sterke drank, dan zijn ze gelijk klaar met je”, vertelt de schrijver licht ironisch. “Dorland had ook alles buiten de gemeenteraad omgedaan, die wisten van niets.” In het boek ‘Dus, u kent de Biesbosch’ staan tientallen onbekende zaken die de auteur voorschotelt aan zijn lezers. Om de zelfbenoemde ‘echte kenners’ ook nog eens te testen op hun kennis over het gebied, krijgen ze in het boek ook nog eens vragen voor de kiezen.



Fluviodrome, Aquabos of Helium

“Ik vraag ze in het boek onder meer hoe dat antroposofisch centrum had moeten gaan heten. Was dat Aquabos, Fluviodrome, Helium of was dat Aquarius.” Het complex dat zou gaan bestaan uit honderden appartementen, een jachthaven en landschapstuinen, had als doelgroep academici en wetenschappers. “Zelfs Confucius en Einstein werden erbij gehaald om het plan de juiste uitstraling te geven.” Het ging uiteindelijk niet door omdat er veel twijfels waren over de investeerder, maar ook omdat Dorland alles geregeld had buiten de gemeenteraad om.”



Ambtenaar met grootheidswaanzin

In het boek onder meer ook aandacht voor een overijverige ambtenaar, die (echt waar) op eigen houtje besloot een complete kreek af te sluiten, maar ook aandacht voor de makers van de eerste (tv) documentaire over de Biesbosch. Van Wijk zet heel wat rare, nieuwe, opvallende zaken op een rij in een opmerkelijk nieuws Biesboschboek.



En overal laat hij die onthullingen gepaard gaan met vragen als: Wat was de naam van die ambtenaar, wie heeft de eerste (tv) documentaire gemaakt over de Biebosch. “De kenners zullen een harde dobber hebben om al die vragen goed te beantwoorden”, aldus de schrijver.