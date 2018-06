Oud-medewerker NAM over gaswinning in Waalwijk: 'Ze nemen een enorme gok'

WAALWIJK - Het voornemen van het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion om tot 2026 in Waalwijk extra gas te winnen, valt slecht binnen de gemeenschap. Zeker ook omdat voor de gaswinning de omstreden methode van fracken wordt gebruikt. “Ze nemen een enorme gok”, zegt Gerrit Wigger, oud-medewerker van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij), in de radioprogramma Wakker.

Wigger is als energie-expert een van sprekers op de informatiebijeenkomst die woensdagavond (19.00 uur) op het gemeentehuis van Waalwijk wordt gehouden. “Fracken is een methode waar onder grote druk een vloeistof met keramische bolletjes in de putten wordt gespoten. Hierdoor ontstaan er breuken in het gesteente. De bolletjes zorgen ervoor dat de breuken niet dicht vloeien, zodat het gas bereikbaar blijft”, beschrijft Wigger de methode die het Canadese bedrijf wil gebruiken.

Het Canadese bedrijf spreekt van een gering risico, Wigger kijkt daar iets anders tegenaan. “De putten zijn in het verleden geboord en niet bestand tegen de hoge druk”, legt de oud-medewerker van de NAM uit. “Het is een spel tussen het ministerie van Economische Zaken en het mijnbouwbedrijf waarbij veiligheid onder het economische belang is komen te staan.”

Tot nu toe hebben de inwoners van Waalwijk nog geen schadelijke gevolgen ondervonden van de gaswinning. “Het effect van deze methode kan pas over dertig jaar of mogelijk nog later zichtbaar worden. Dat zie je niet alleen in Groningen, maar ook in Friesland, Drenthe en Overijssel. Overal waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden is een vertragend effect op de gevolgen die je uiteindelijk aan de oppervlakte gaat zien. Ze nemen een enorme gok.”

