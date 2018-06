Vrijwillige brandweer maakt ludieke video in de zoektocht naar nieuwe leden

TILBURG - De vrijwillige brandweer is altijd op zoek naar nieuwe leden. En dat valt niet altijd mee. Daarom kwamen twee teamleiders van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met het idee voor een speciale video: een lipdub met alle werknemers.

"We zijn natuurlijk afhankelijk van werkende mensen", zegt Louise Schneider, woordvoerder van de Veiligheidsregio. "Hierdoor gebeurt het wel eens dat een bepaalde post niet volledig bezet is. Het is geen structureel probleem, wel zijn er bepaalde posten waar een tekort heerst. Dat zijn doorgaans de kleinere kernen zoals Ossendrecht, Klundert en Made."

Tijdens de vergadering werd door twee teamleiders, onder wie de regionaal commandant, besloten dat het tijd was voor actie. Met alle medewerkers werd in anderhalf uur tijd de lipdub, op het nummer van Bruno Mars, opgenomen. En dat in één take.