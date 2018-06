Attractieparken en evenementen nemen maatregelen vanwege warme weer

EINDHOVEN - Is je zwembroek al uit de kast? Mooi. En houd de opblaasbare flamingo’s ook maar in de aanslag. Want de komende dagen wordt het onvervalst zomerweer. In het weekend zouden de temperaturen wel eens de 30 graden kunnen aantikken. En dat betekent ook dat de attractieparken, buitenzwembaden en grote evenementen zich voorbereiden op de hete dagen.

Om alle hoofden een beetje koel te houden in de brandende zon worden er extra maatregelen genomen. “We hebben overal punten waar je je waterflesje kunt vullen”, zegt een woordvoerder van de Efteling. “Als het echt heel warm wordt, verwisselen medewerkers ook sneller van plek en mogen ze giletjes uittrekken.” Ook liggen er gratis waterijsjes klaar. “Die zijn wel alleen voor werknemers.”

IJsjes voor de apen

Bij Safaripark Beekse Bergen richten de extra maatregelen zich vooral op de dieren. “Ze krijgen een extra douche. En de mensapen krijgen fruit dat is ingevroren”, zegt een woordvoerder. De verwachting is dat mensen het park juist zullen mijden. "Als het echt heel warm wordt dan gaan de meeste mensen eerder naar het strand of op zoek naar verkoeling."

Dit weekend wordt ook het belangrijke internationale hockeytoernooi Champions Trophy gespeeld in Breda. Ook daar wordt gezorgd voor extra waterpunten en extra schaduw. Bovendien wordt het aantal EHBO'ers opgeschroefd van vier naar zes á zeven, zo meldt de organisatie. De sporters krijgen geen extra drinkpauzes.

Waterpistolen

Ook festival WiSH Outdoor, waar tienduizenden bezoekers worden verwacht, is klaar voor de hitte. Er komen waterpunten en extra overkappingen en schaduwplekken. Het is toegestaan om waterpistolen mee te nemen.

Bij buitenbad Het Run in Drunen hoeven ze weinig extra verkoelende maatregelen te nemen. Wel maken ze zich op voor een topdrukte. “We werken met reserves. Iedere werknemer is een keer aan de beurt. Dus als het heel erg druk wordt dan kunnen we die oproepen. Vaak liggen die reserves zelf al te genieten in het zwembad, dus dan zijn ze er zo”, aldus de zwembadmanager.

Hoe warm wordt het dan?

Donderdag stijgt het kwik al tot 29 graden met een zonnetje. Wel is er af en toe sluierbewolking. Vrijdag wordt het dan iets koeler, maar is het met 25 tot 28 graden nog steeds prima vertoeven. In het weekend krijgt de zon echt helemaal vrij spel en kunnen er lokaal temperaturen van 30 graden of meer worden gemeten.

