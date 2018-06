Busstaking: help elkaar een handje, zoek en bied een lift aan via onze whatsappgroepen!

EINDHOVEN - Door de staking kun je zomaar ineens voor verrassingen komen te staan. Maar, een Brabander is nooit alleen. Wat is er nou mooier dan elkaar helpen in tijden van nood? Meld je aan in een van onze whatsappgroepen en vind een lift. Heb je een auto? Doe iets goeds voor je medemens en ga carpoolen!

De staking kan tot en met zondag duren. Echt duidelijkheid over de eindtijd is er niet. En mocht je daarom dagenlang niet naar school of je werk kunnen, is spijbelen niet de enige optie.

Omroep Brabant to the rescue

Via whatsappgroepen van Omroep Brabant kun je nu op zoek naar jouw carpoolmaatje. Voor elk van de vier verschillende regio's van Brabant, (West, Midden, Noord-Oost en Zuid-Oost) is een eigen groep aangemaakt.

Weet je niet in welke regio je woont, hieronder vind je de verschillende regio's met de bijbehorende link.

Regio West

Regio Midden









Regio Noord-Oost





Regio Zuid-Oost





Heb je een Androidtelefoon en kijk je via de app? Dan kan je moeite hebben om in de whatsappgroep terecht te komen. Klik in plaats daarvan op deze link via Facebook.





Heb jij een lift geregeld via onze Whatsappgroep? Stuur ons een selfie in de chat!