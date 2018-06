'Ze gooiden mijn ruiten in', hockeyer Oltmans blikt terug op roerige periode bij voetbalclub NAC

BREDA - Roelant Oltmans is tegenwoordig bondscoach van de hockeyers van Pakistan. Met die ploeg staat hij deze week op de Champions Trophy in Breda. Het is een weerzien met Breda, want Oltmans was van begin 1999 tot augustus 2002 directeur van NAC. Daar beleefde hij een roerige tijd: "Ze reden 100 kilometer om mijn ruiten in te gooien."

Roelant Oltmans is voor even terug in Breda. In zijn natuurlijk habitat, namelijk een groot hockeytoernooi. Bij de allerlaatste Champions Trophy ooit, het landentoernooi verdwijnt namelijk van de hockeykalender, is hij bondscoach van Pakistan.

Doodzonde

"Doodzonde", zegt Oltmans over het feit dat het toernooi ophoudt te bestaan. "Volgens mij is dit mijn vijftiende keer dat ik het mag coachen en ik vind het een geweldig toernooi. Je moet elke wedstrijd op je tenen lopen en het is daarom zonde dat het er uit gaat. "

"Aan de andere kant begrijp ik wel dat door de komst van de nieuwe league het niet meer te combineren valt. Dan blijft er echt geen ruime meer over voor een normale competitie."

Roerige tijd

Oltmans is gepokt en gemazeld in het hockey. Als coach heeft hij er zijn sporen ruimschoots verdiend. Opmerkelijk was dan ook dat Oltmans in 1999 de overstap maakte naar de voetbalwereld, naar het Bredase NAC. Daar was hij toch een beetje een vreemde eend in de bijt.

"Ik heb nooit spijt gehad, want het verrijkt altijd je leven", zegt Oltmans hierover. "Je komt in aanraking met andere dingen en dat is goed voor je eigen ontwikkeling. Ik kijk er ook wel met plezier op terug. En ik ben ook blij dat het relatief goed gaat met de club. Maar het was een roerige tijd, wat mij betreft te roerig."

Kop van Jut

Roerig was het zeker voor Roelant Oltmans. En voor NAC en de supporters zelf ook. Sportief ging het onder Oltmans voor de wind, maar al snel werd duidelijk dat daar een hoge prijs voor werd betaald. Financieel had NAC een te grote broek aangetrokken en in 2002 was er een schuld van 8,6 miljoen euro. "Dat hebben we niet om weten te keren, dat is zeker", zegt hij hierover.

En dus werd Oltmans, die NAC ook in een vreemd basketbalavontuur had gestort, kop van Jut in Breda. Uiteindelijk stapte hij in augustus 2002 op nadat hij verschillende malen door supporters was bedreigd.

Stenen door de ruiten

"Er waren supporters die honderd kilometer naar mijn woonplaats waren gereisd om mijn ruiten in te gooien", vertel Oltmans hierover. "Dat zijn geen prettige dingen. Maar dat zijn dingen die in de voetbalwereld nog steeds gebeuren. Kijk maar naar Lissabon. Dat is het gene dat mij niet aanstaat in de voetbalwereld, voor de rest blijf ik het een prachtige sport vinden."

Terug naar het hockey

Na zijn uitstapje bij NAC kwam Roelant Oltmans al weer snel in de hem vertrouwde hockeywereld terecht. Momenteel is hij bondscoach van Pakistan. Hij moet de gevallen grootheid, nu dertiende op de wereldranglijst, weer op de kaart zetten.

"Ik vind dat een land als Pakistan dicht tegen de wereldtop moet aanschurken.", zegt de bondscoach van de Pakistani. "Dat is ook belangrijk voor het internationale hockey. Azië moet terug op de internationale kaart en daar zit mijn drijfveer."

Publieke opinie

"Natuurlijk is het zwaar", vervolgt Otlmans. "Want de publieke opinie is dat alles weer moet worden gewonnen, zoals in de tachtiger jaren. Nou, dat gaat voorlopig echt niet gebeuren, dat kan ik je wel vertellen."

Alles verloren

Pakistan heeft als zwakste ploeg tijdens de Champions Trophy in Breda dan ook nog geen wedstrijd gewonnen. Dinsdagavond ging de ploeg van Oltmans er met 4-0 af tegen Nederland.