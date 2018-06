Zwangere vrouw gewond bij ongeluk in Bladel

BLADEL - Een zwangere vrouw is woensdag in Bladel gewond geraakt aan haar hoofd nadat ze met haar auto tegen een boom was gereden. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht.

In de auto zat ook een baby in een kinderstoeltje. Dat kindje werd niet gewond.

Het ongeluk gebeurde op de Hulselseweg. De auto kwam op de zijkant terecht maar het is nog niet bekend hoe dat kon gebeuren.