Vakbonden voeren acties op: 48-uursstaking bij DAF in Eindhoven

EINDHOVEN - De vakbonden voeren de cao-acties bij metaalverwerkende bedrijven verder op. Zo legt het personeel van DAF in Eindhoven in de nacht van donderdag op vrijdag het werk voor 48 uur neer. Ook bij VDL Nedcar in Born en bedrijven in Nijmegen wordt er donderdag en vrijdag gestaakt. De medewerkers zijn ontevreden over het uitblijven van een goede cao voor de metalektrobedrijven.

Bij DAF wordt voor de derde keer gestaakt in korte tijd. In de VDL-fabriek in Born, waar de Mini’s en BMW's worden gemaakt, wordt voor de tweede keer gestaakt.



Kleur bekennen

Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: "De medewerkers hebben na de massale stakingsbijeenkomsten van vorige week, geen enkel voorstel van werkgeversorganisatie FME voorbij zien komen. Daarom hebben onze leden bij DAF, VDL Nedcar en uit de regio Nijmegen opnieuw gekozen om te staken. Ze roepen daarmee hun werkgevers op om kleur te bekennen en zich uit te spreken voor een goede en aantrekkelijke cao".



Er wordt gestaakt door leden van FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP2 en De Unie. Behalve een loonsverhoging van 3,5 procent eisen ze ook een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector, terwijl ouderen daardoor juist gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen.



Doorgeslagen flexibilisering

Bolster: "In een vitale, aantrekkelijke sector moet je een vast contract kunnen krijgen voor structureel werk en komt er een einde aan de doorgeslagen flexibilisering. Ook hoort hoger personeel een goede loonsverhoging te krijgen, want schaars technisch personeel moet behouden blijven voor de metaalsector".



De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals VDL Nedcar, DAF, Thales, Fokker, Siemens en Scania.