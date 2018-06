Studenten vinden Tilburg University wederom beste algemene universiteit

TILBURG - Voor het derde jaar op rij zijn, van alle algemene universiteiten in Nederland, studenten het meest tevreden over Tilburg University. Dat blijkt uit cijfers van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) over het jaar 2017-2018.

De algehele tevredenheid over de studie bedraagt 4,12 (op een schaal van 1 tot 5) en ligt daarmee beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde voor universiteiten (4,05).

Ranglijst

Op de ranglijst van alle universiteiten, inclusief technische en landbouwuniversiteiten, neemt de Tilburgse universiteit een derde positie in na Wageningen University en de Technische Universiteit Eindhoven.

De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle studenten aan hogescholen en universiteiten worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. In totaal vulden ruim een derde van de studenten van Tilburg University dit jaar de enquête in.

Positief

In vergelijking met studenten aan andere Nederlandse universiteiten oordelen de studenten van Tilburg University positiever over onder meer de inhoud van hun opleiding, de docenten en de studielast.