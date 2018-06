Provincie blijft de baas over bomen in buitengebied Boekel

BOEKEL - De gemeente Boekel mag van de rechter niet de hele gemeente tot bebouwde kom verklaren. Boekel deed dat om te voorkomen dat mensen in de bebouwde kom en het buitengebied bij verschillende instanties vergunning moeten vragen voor bijvoorbeeld bomenkap en bosbeheer.

Boekel is een gemeente waar de lokale overheid soms tegen de stroom in roeit. Jaren geleden werd Boekel landelijk nieuws omdat daar ouders in bakhuisjes en omgebouwde garages bij hun kinderen mochten wonen. De rijksoverheid was er op tegen, maar Boekel won.

De strijd met de provincie en de Bomenstichting over het beheer van bomen heeft Boekel woensdag verloren.

Veel te omslachtig

Binnen de bebouwde kom geldt de Algemene Plaatselijke Verordening als iemand een boom wil kappen. Daarbuiten geldt de Wet Natuurbescherming. Veel te omslachtig vond het gemeentebestuur. Die verklaarde op z’n Boekels de hele gemeente tot bebouwde kom.

Probleem opgelost, dachten ze in het Noordoost-Brabantse dorp. Dit keer hadden ze buiten de provincie en de Bomenstichting gerekend. De provincie liet zich niet zomaar opzij zetten. Die stapte naar de rechter en kreeg woensdag gelijk.

Bossen beschermen

De provincie en de Bomenstichting vinden namelijk dat de APV misschien wel toereikend is voor een boom in een particuliere achtertuin maar niet om bossen in het buitengebied te beschermen. Daar zijn de strengere regels van de Wnb voor nodig.

De rechter vond dat Boekel dit keer veel te kort door de bocht is gegaan. Gemeenten kunnen alleen maar de bebouwde kom uitbreiden als er gebouwen staan. En dat is niet het geval.