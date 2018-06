Zo ziet het oudste riool van Breda er nu uit, opknapbeurt bijna klaar

BREDA - Het is een bijzonder project. Sinds 2010 wordt het oudste riool van Breda in fases opgeknapt. De renovatie van het laatste stukje is bijna klaar.

Haast onzichtbaar voor de buitenwereld werken tien á vijftien bouwvakkers diep onder grond aan het Oude Vestriool. Het is het oudste stukje riool van Breda dat nog steeds in gebruik is. De tunnel is 980 meter lang. Het loopt dwars door de binnenstad: van de Kennedybrug tot aan de Markendaalseweg.

Het overdekken van het riool startte in 1863. Dat duurde 25 jaar. Eerst was het gewoon een open stadsgracht, waar mensen hun rommel in gooiden en hun uitwerpselen.

Buizen

De werklui staan niet tot aan hun knieën in het water. Tijdelijk zijn speciale buizen aangelegd, zodat het rioolwater gewoon door kan stromen, zonder dat ze er last van hebben.

“Het stinkt nu totaal niet, want er is afzuiging. Iedere 1,5 uur gaan de bouwers een half uur naar boven”, vertelt Ron Wullems, directeur van aannemer Elshout.









Opzichter Jan van Groesen, komt al dertig jaar in het riool. “Het is echt mijn kindje. Het is een uniek project. Het is heel bijzonder dat het nog in werking is.” De voegen van het riool worden uitgeslepen en vervangen. Ook de slechtste stenen gaan eruit en worden vervangen. In totaal zijn al 60.000 stenen vervangen. “Een schijntje”, lacht Van Groesen.

In augustus moet het project afgerond zijn. Wie zelf een kijkje wil nemen heeft voorlopig pech. Het is geen toeristische attractie. Pas in maart volgend jaar gaat het weer één dag open voor publiek, tijdens de Dag van het Water.