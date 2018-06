Dealers en drugsgebruikers hard aangepakt in Breda, 15 aanhoudingen

BREDA - In het Park Valkenberg in Breda wordt woensdagmiddag een grote drugsactie gehouden. De politie hield al vijftien personen aan. Het park is met linten afgezet.

Aanleiding voor de actie is de toename van overlast door drugsgebruikers en drugdealers in het park. Met name in de hoek van de Willemstraat naar het Kasteelplein was veel overlast.





Volgens een politiewoordvoerder is de afgelopen tijd het drugsgebruik en de handel in drugs in het park toegenomen. Ook waren er regelmatig vechtpartijtjes en bleef er veel (drugs)rotzooi achter in het park.

De politie is samen met medewerkers van de gemeente bezig om de groep in kaart te brengen. In het park zijn veel agenten op de been.