Marco van Ginkel komt niet terug naar PSV: knieblessure gooit roet in het eten

EINDHOVEN - Middenvelder Marco van Ginkel heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. Daardoor moet PSV nu op zoek naar een andere middenvelder. De Eindhovense club huurde de middenvelder afgelopen seizoen van Chelsea maar flirtte aan het einde van het seizoen meerdere malen met de aanvoerder om hem te verleiden tot een nieuw seizoen bij PSV.

De knieblessure van Van Ginkel komt niet zomaar opzetten. De voormalige aanvoerder van PSV had aan het einde van het seizoen ook al last van de knie en volgens zijn zaakwaarnemer Karel Jansen wordt er nu met zijn club Chelsea gekeken naar een oplossing. "In overleg met de medische staf van Chelsea kijken we naar de situatie", meldt Jansen woensdag aan het ED.

Toch weer operatie

"Of we gaan het nu met rust proberen op te lossen, of via injecties of toch weer een operatie. Dat zijn de scenario's die afgewogen worden. Een transfer is op dit moment in ieder geval totaal niet aan de orde", aldus Jansen.

Het is niet de eerste knieblessure voor Van Ginkel. In zijn begintijd bij Chelsea scheurde hij al zijn kruisband af, en ook na zijn revalidatie bleef hij last houden. In de winter van 2016 werd de middenvelder al eens verhuurd aan PSV. Van Ginkel werd dat jaar op miraculeuze wijze kampioen met PSV. Doordat PSV op de laatste speeldag zelf wist te winnen van PEC Zwolle (1-3), en directe concurrent Ajax punten liet liggen op bezoek bij De Graafschap (1-1).