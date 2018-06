PSV start nieuwe seizoen met grote groep: nieuwelingen van de partij, Van Bommel ontbreekt nog

PSV is begonnen aan de voorbereiding op het seizoen 2018-2019 (foto: VI Images).

EINDHOVEN - Onder leiding van assistent-trainer Reinier Robbemond is PSV woensdag de voorbereiding op het seizoen 2018-2019 gestart. De landskampioen begon met een grote groep aan de eerste training, waar de bal nog niet aan te pas kwam. Nieuwbakken trainer Mark van Bommel ontbrak nog op De Herdgang.

Op een zonovergoten Herdgang begon de selectie van PSV aan de eerste training van het seizoen. Niet op het vaste trainingsveld, maar op het kunstgrasveld aan de jeugdkant zodat het publiek rustig achteroverleunend kon kijken naar de training.

Nieuwe trainer ontbreekt

Mark van Bommel was nog niet aanwezig op De Herdgang. De nieuwe trainer van de Eindhovenaren werd dinsdag met Australië uitgeschakeld op het WK in Rusland en leidt morgen zijn eerste oefensessie bij PSV.

Luuk de Jong kent Van Bommel al aardig en is blij met de komst van de oud-middenvelder als opvolger van Phillip Cocu. “Het is een logische zet, hij heeft hetzelfde traject als Cocu doorlopen. Ik ken hem vooral van vorig seizoen. Toen zagen we hem redelijk vaak omdat hij de trainer van PSV O19 was.”

Lopen

Tijdens de eerste training werd de conditie weer een beetje op peil gebracht. De selectiespelers werden door fysiek-trainer Egid Kiesouw getrakteerd op veel rondjes lopen. De bal kwam er nog niet aan te pas. Binnen een uur zat de training er al weer op voor de spelers van PSV. Het seizoen 2018/2019 is begonnen.