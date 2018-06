Examens vierduizend leerlingen verdwenen met de post: 'Hoe kun je tien dozen kwijtraken?'

ROOSENDAAL - De examens van vierduizend leerlingen van opleidingsinstituut Anglia in Roosendaal zijn kwijtgeraakt. De examens zijn begin juni via PostNL naar Engeland verstuurd. Daar zouden ze op het hoofdkantoor worden nagekeken. Dat bevestigt het instituut na berichtgeving van BN DeStem. "Ik probeer het met al mijn boerenverstand te begrijpen, maar dat lukt me niet", zo zegt Sander van Haarlem van Anglia.

"Het gaat om tien grote dozen vol examens. Die kun je toch niet zomaar kwijtraken?!", vraagt hij zich hardop af. "Alles was precies geregeld zoals het moest. We hebben alles aangetekend verstuurd en hebben netjes een track and trace code gekregen. Online konden we zien dat de stukken op het depot in Goes waren aangekomen. Wat er daarna is gebeurd is onduidelijk."

Dagelijks contact met PostNL

Van Haarlem zegt dagelijks contact te hebben met PostNL. Volgens hem begrijpt de postdienst ook niet wat er is gebeurd. Tegen BN DeStem zegt PostNL het heel vervelend te vinden voor alle betrokkenen. Het bedrijf houdt er rekening mee dat de stukken verkeerd bezorgd zijn."

Het gaat om leerlingen van 106 scholen die zijn aangesloten bij het instituut. "Dat kunnen leerlingen van verschillende niveaus zijn", zegt Van Haarlem. De leerlingen volgen op hun eigen school extra lessen Engels via Anglia. Na een examen krijgen ze certificaat van die opleiding en kunnen de leerlingen aantonen dat ze een bepaald niveau beheersen.

Transparant

Van Haarlem hoopt dat hij de leerlingen voor de zomervakantie uitsluitsel kan geven. "We willen heel transparant zijn over de gang van zaken", zegt hij. "Als er goed nieuws is melden we dat maar als er slecht nieuws is ook. Het is nu afwachten op het onderzoek van PostNL."