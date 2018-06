Provincie roept Attero op het matje over niet werkende brandblusinstallatie

BERGEN OP ZOOM - Afvalverwerker Attero in Bergen op Zoom wordt door de provincie aangesproken op het feit dat de brandblusinstallatie niet in orde was toen er maandagavond brand uit brak bij het bedrijf. Als gevolg daarvan moest de brandweer drie kilometer slangen uitleggen om bluswater bij de brand te krijgen.

De Omgevingsdienst West Brabant (OWB) die namens de provincie controleert of bedrijven aan de regels van een vergunning voldoen is tot de conclusie gekomen dat Attero mogelijk in gebreke is gebleven. In de vergunning van de afvalverwerker staat dat het bedrijf verplicht is om alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen op orde te hebben.

Onmiddellijk beschikbaar

Dat betekent onder meer dat ze altijd onmiddellijk gebruiksklaar moeten zijn. Maar maandagavond werkte de brandblusinstallatie niet. Het bedrijf is verplicht dat te melden en deed dat ook. Ook werden meteen maatregelen genomen om het probleem op te lossen. De brandblusinstallatie werd in orde gemaakt maar volgens de omgevingsdienst was “de capaciteit van de installatie lager dan nodig was in relatie tot de calamiteit van maandag”.

Attero wordt aangesproken op het feit dat de installatie niet aan de eisen voldeed die in de vergunning werden gesteld. Het bedrijf zelf heeft dinsdag al gezegd dat de calamiteit zo snel mogelijk geëvalueerd zal worden. Vandaag was het bedrijf niet beschikbaar voor een reactie.

De omgevingsdienst en de brandweer gaan ook evalueren en waar nodig maatregelen doorvoeren bij het bedrijf.

