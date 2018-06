PSV presenteert Angeliño, Dumfries en Viergever: 'Mister PSV' reikt eerste shirts uit

EINDHOVEN - PSV heeft woensdag drie nieuwe verdedigers gepresenteerd. Angeliño, Denzel Dumfries en Nick Viergever werden voorgesteld aan de aanwezige pers. De transfers waren al een tijdje in kannen en kruiken, maar de spelers kregen vandaag pas na de eerste training van het nieuwe seizoen hun eerste shirt uitgereikt door 'Mister PSV' Willy van der Kuijlen.

PSV was een aantal seizoen al op zoek naar een geschikte linksback, en vond die een paar weken geleden in de persoon van Angeliño. De Spaanse verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda, en maakte daar indruk. "Ik heb altijd de droom gehad om voor een grote club te spelen", zei de linksback zelf in een eerste reactie na zijn presentatie. "Het is heel anders bij PSV, want hier vecht je op de titel. Vorig jaar vocht ik tegen degradatie.

Juiste stap

"Ik ben er hartstikke trots op dat ik voor deze club mag spelen", zegt Denzel Dumfries. De rechtsback is voor ongeveer 5,5 miljoen euro overgekomen van SC Heerenveen. Dumfries voelde zelf dat het tijd was voor een stap hogerop. "Ook Heerenveen vond dat ik me goed had ontwikkeld en klaar was voor de volgende stap. Daarom ben ik heel blij dat PSV zich meldde."

De 22-jarige Dumfries heeft voor zichzelf doelen gesteld, al wil hij die niet delen met de buitenwereld. "Ik leg mezelf nooit van buitenaf druk op. In grote lijnen wil ik me gewoon maximaal ontwikkelen en goed presteren tijdens de trainingen en wedstrijden."

'Goed gevoel'

De derde nieuweling werd als eerste binnen gehengeld door PSV. Nick Viergever werd transfervrij overgenomen van Ajax. Een pikante transfer, al hield dat Viergever niet tegen om de stap te maken. "Ik had meteen na het eerste gesprek een goed gevoel over PSV. Van tevoren had ik er nooit over nagedacht, maar na het belletje van Marcel Brands leek het me wel wat. PSV speelt toch ook altijd mee om de titel, en wil spelen in de Champions League.

Viergever is met zijn 28-jaar nu al een van de meest ervaren krachten in het team van Mark van Bommel. De verdediger weet dat, en ziet dat niet als last. "De technische staf zal ook hebben gekeken naar een goede verdeling van jong en oud in de ploeg. Ik loop al wat jaren mee, heb al aardig wat Europese wedstrijden gespeeld. Dan wordt dat automatisch gevraagd van je, om de jonge jongens te sturen. Dat ligt me ook, dat vind ik ook niet erg."

